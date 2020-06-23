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Промоутер: Усик не должен драться с Уайтом

Бокс
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Боя двух претендентов не будет.

Промоутер: Усик не должен драться с Уайтом
Новина українською

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум на прошлой неделе заявил, что Александр Усик (17-0, 13 КО) мог бы провести бой с Диллианом Уайтом (27-1, 18 КО), чтобы определить единого претендента на бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) или Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), которые в 2021 году планируют определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Усик и Уайт хотят подраться за титул чемпиона мира. Это очень рискованный бой для обоих. Они не должны драться друг с другом. Они – обязательные претенденты для действующих чемпионов", - заявил британский промоутер Усика Эдди Хирн в комментарии для Boxing News 24.

Усик после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с Дереком Чисорой.

Уайт свой статус «временного» чемпиона WBC будет подтверждать в поединке с Александром Поветкиным.

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В статье: Александр Усик Диллиан Уайт
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