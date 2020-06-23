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Экс-чемпион: Мейвезер побил бы Ломаченко

Бокс
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Но кто знает, что произошло бы на самом деле?

Экс-чемпион: Мейвезер побил бы Ломаченко
Новина українською

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Шейн Мосли считает, что Флойд Мейвезер нашел бы способ, как переиграть в ринге двукратного олимпийского чемпиона из Украины Василия Ломаченко.

"Мейвезер во втором полулегком весе был невероятным. Я считаю, что он победил бы Ломаченко. Он был молод, быстр, талантлив, у него было невероятное движение ног.

Я не уверен, что Лома смог бы ударить достаточно сильно, что причинить Мейвезеру вред", - написал Мосли в Твиттере.

Флойд Мейвезер завершил карьеру в 2017 году после победы над Конором МакГрегором.

Василий Ломаченко за 6 лет на профи-ринге стал чемпионом мира в трех весовых категориях и поднимался на первую позицию в рейтинге лучших боксеров мира по версии The Ring.

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В статье: Василий Ломаченко Флойд Мейвезер Шейн Мосли
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