Климас: Не думаю, что Усик отойдет в сторону и выберет деньги

Александр Усик (17-0, 13 КО) в статусе обязательного претендента по линии WBO в 2021 году должен провести бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), который больше заинтересован в объединительном бою с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Если нам удастся победить Чисору, а я думаю, что нам удастся, то не думаю, что у кого-то будет достаточно денег для Усика, чтобы он отошел в сторону. Он не тот тип людей.

Он объединил все пояса в тяжелом весе и теперь хочет сделать то же самое в супертяжах. Если ему это удастся, то Усик станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах. Никому еще не удавалось подобное. Это цель Усика. Он к этому стремится. Не думаю, что он выберет деньги.

Если у Джошуа отберут пояс WBO, то Джошуа и Фьюри никак не смогут подраться за все пояса. Это невозможно. Так что, если они так в себе уверенны, то дайте возможность Джошуа побить Усика. Ну а потом он сможет подраться с Фьюри", - говорит Климас.

Ранее Эдди Хирн намекнул, что Усик не заслуживает чемпионского боя.