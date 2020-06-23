Леннокс Льюис: Кличко – лучший среди больших парней, с которыми я когда-либо дрался

Легендарный боксер супертяжелого веса Леннокс Льюис вспомнил бой с укранцем Виталием Кличко в 2003 году.

Напомним, что тогда британец одержал досрочную победу, так как доктор не выпустил Кличко на седьмой раунд из-за рассечения.

"Бокс – единственный вид спорта, где победа над стареющим чемпионом приносит похвалу. Где мифические противостояния двух пиковых боксеров вызывают споры в социальных сетях.

Бокс – это вид спорта, которым я жил последние 42 года. 25 лет активного изучения бокса. Я всегда держался на плаву, мой путь в боксе был заслуженным и освоенным. Один из главных уроков – всегда быть готовым к разным политическим неожиданностям.

Изначально я должен был драться с Кирком Джонсоном, но он получил повреждение за 2 недели до боя. Я не был новичком в этой игре, за мной стояли 25 лет опыта в боксе, благодаря которым я мог все тщательно проанализировать и привнести в этот бой свои нокаутерские способности. Я видел, как они приближаются. Из-за этого мне было еще легче согласиться на этот бой за 10 дней до него.

Я знал свой арсенал. Я знал свое оружие лучше, кем кто-либо другой. Как обычно, они не видели, как я к ним подбираюсь.

Я ценю Виталия и его стиль бокса. Он заставил меня драться снизу вверх. Кличко – лучший среди больших парней, с которыми я когда-либо дрался. Он пошел дальше, чтобы проложить свой путь и стать великим чемпионом.

Я прикоснулся к новой эпохе. Сценарий был переписан: стареющий чемпион не был ступенькой на пути у молодого чемпиона", – написал Льюис в инстаграме.