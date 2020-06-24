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Владимира Кличко назвали "переоцененным" чемпионом

Бокс
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А Виталий попал в элитный список.

Владимира Кличко назвали "переоцененным" чемпионом
Новина українською

Портал SportBible распределил по разным категориям чемпионов мира в истории супертяжелого веса:

Владимира Кличко назвали "переоцененным" чемпионом - изображение 1

Лучшими за все времена по версии SportBible стали Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс-младший.

Виталий Кличко наряду с Тайсоном Фьюри и Риддиком Боу назван элитным чемпионом.

Владимир Кличко в компании с Майком Тайсоном и Дэвидом Хэем. Эту троицу ресурс считает переоцененными.

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В статье: Виталий Кличко Владимир Кличко
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