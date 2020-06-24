Владимира Кличко назвали "переоцененным" чемпионом

Портал SportBible распределил по разным категориям чемпионов мира в истории супертяжелого веса:

Лучшими за все времена по версии SportBible стали Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд и Рой Джонс-младший.

Виталий Кличко наряду с Тайсоном Фьюри и Риддиком Боу назван элитным чемпионом.

Владимир Кличко в компании с Майком Тайсоном и Дэвидом Хэем. Эту троицу ресурс считает переоцененными.