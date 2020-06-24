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Арум: Учитывая гонорары, которые получают Ломаченко и Лопес, нам точно нужен какой-то доход

Бокс
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Боб рассказал о предстоящем поединке

Арум: Учитывая гонорары, которые получают Ломаченко и Лопес, нам точно нужен какой-то доход
Новина українською

Глава Top Rank Боб Арум рассказал об организации боя между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко.

"Мы не говорим о дешевых билетах на бой Ломаченко – Лопес. Поэтому мы должны дать зрителям что-то за их деньги. Мы могли бы дать еду, дать им боксерских товаров, напитки и другое. Сделать это действительно классным событием с великими боями.

С гонорарами, которые получают эти боксеры, нам точно нужен какой-то доход, чтобы справиться с этим.

Мы должны посмотреть, как обстоят дела с этим вирусом, но перед этим нужен опыт работы в течение нескольких месяцев. Тогда мы будем знать, как сделать это безопасно", – сказал Арум в интервью sports.yahoo.com.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Теофимо Лопес
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