Арум: Учитывая гонорары, которые получают Ломаченко и Лопес, нам точно нужен какой-то доход

Глава Top Rank Боб Арум рассказал об организации боя между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко.

"Мы не говорим о дешевых билетах на бой Ломаченко – Лопес. Поэтому мы должны дать зрителям что-то за их деньги. Мы могли бы дать еду, дать им боксерских товаров, напитки и другое. Сделать это действительно классным событием с великими боями.

С гонорарами, которые получают эти боксеры, нам точно нужен какой-то доход, чтобы справиться с этим.

Мы должны посмотреть, как обстоят дела с этим вирусом, но перед этим нужен опыт работы в течение нескольких месяцев. Тогда мы будем знать, как сделать это безопасно", – сказал Арум в интервью sports.yahoo.com.