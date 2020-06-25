Де Ла Хойя: Все еще могу побить любого

Легендарный американец в последний раз выходил на ринг 12 лет назад, когда в Лас-Вегасе проиграл Мэнни Пакьяо.

"Очевидно, что я еще не в боевой форме, чтобы пройти 12 раундов, но я уверен, что достигну этого. Посмотрим.

Мои мышцы были такими худыми. Я был ходячим зомби, когда вышел на ринг. У меня все еще остаются рефлексы, я все еще периодически хожу в зал. Могу побить любого, с кем окажусь на ринге", - сказал промоутер в интервью o Ring TV.

Ранее о возвращении в бокс объявили еще два легендарных боксера – Майк Тайсон и Эвандер Холифилд, которого к камбэку готовит Владимир Кличко.