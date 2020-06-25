  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Объединительный бой Далакяна не состоится в ближайшие месяцы
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Объединительный бой Далакяна не состоится в ближайшие месяцы

Бокс
(1 голосов)

Мнение Алины Шатерниковой.

Объединительный бой Далакяна не состоится в ближайшие месяцы
Новина українською

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала информацию о переговорах по бою между чемпионами WBA и WBC в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 КО) и Хулио Сесаром Мартинесом (16-1, 12 КО) соответственно.

"Переговоры по объединительному поединку Далакяна продолжаются. Я не могу сказать, что они финализируются или уже готовы к подписанию. Нет, до этого еще далеко. Говорить, об объединительном поединке в Китае при нынешних условиях – нонсенс.

Команда Артема пытается выбить для него самые лучшие условия, чтобы он мог нормально подготовиться, адаптироваться. Никто не хочет, чтобы такой бой проходил в каком-то ангаре.

Переговоры продолжаются каждую неделю, но пока никто контракт не будет подписывать. У меня есть интуиция, что до конца года объединительный бой Артема состоится, но точно не в ближайшие месяцы", – сказала Шатерникова.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Далакян Алина Шатерникова
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Tribuna.com
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...