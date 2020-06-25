Объединительный бой Далакяна не состоится в ближайшие месяцы

Вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова прокомментировала информацию о переговорах по бою между чемпионами WBA и WBC в наилегчайшем весе Артемом Далакяном (20-0, 14 КО) и Хулио Сесаром Мартинесом (16-1, 12 КО) соответственно.

"Переговоры по объединительному поединку Далакяна продолжаются. Я не могу сказать, что они финализируются или уже готовы к подписанию. Нет, до этого еще далеко. Говорить, об объединительном поединке в Китае при нынешних условиях – нонсенс.

Команда Артема пытается выбить для него самые лучшие условия, чтобы он мог нормально подготовиться, адаптироваться. Никто не хочет, чтобы такой бой проходил в каком-то ангаре.

Переговоры продолжаются каждую неделю, но пока никто контракт не будет подписывать. У меня есть интуиция, что до конца года объединительный бой Артема состоится, но точно не в ближайшие месяцы", – сказала Шатерникова.