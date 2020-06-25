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Тайсон Фьюри: Уайлдеру меня не победить и это факт
Тайсон уверен в своем превосходстве
Чемпион WBC в тяжелом дивизионе Тайсон Фьюри убежден, что победить экс-чемпиона мира в тяжелом весе Деонтея Уайлдера в очередном матче-реванше.
"Ему меня не победить и это факт. Вот что имеет значение.
Деонтей Уайлдер не сможет победить Тайсона Фьюри. Да, он можен нанести мощный удар. Любой из тяжеловесов это может, но не победить.
В конце концов, я дважды побил его. Но ты никогда не можешь списывать со счетов такого человека, как Уайлдер", – сказал Фьюри.
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