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Фьюри рассказал, почему сорвался его бой с Тайсоном на 500 миллионов долларов

Бокс
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500 миллионов были только на словах

Фьюри рассказал, почему сорвался его бой с Тайсоном на 500 миллионов долларов
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Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри объяснил, почему планы организовать его поединок с легендарным Майком Тайсоном провалились. Напомним, ранее 53-летний Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради выступления в выставочных поединках.

"Люди Майка связались со мной, мы с ним пообщались по телефону. Всё было реально, но мы так и не договорились.

Тот, кто предлагал Майку гонорар, пришёл к нам с сумасшедшим предложением. Майк говорил о $ 500 миллионах, но цифра, которую мы увидели на бумаге, была просто насмешкой. В ESPN предложили мне $ 10 миллионов за выставочный бой, но мне кажется, что сейчас уже все отказались от этой идеи", — рассказал Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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В статье: Майк Тайсон Тайсон Фьюри
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