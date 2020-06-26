У легенды мирового бокса нашли коронавирус

Информацию о коронавирусном заболевании у бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях подтвердил его сын Робин.

"Только что пришли результаты. Они положительные – это COVID-19. Спасибо богу, что отец переносит болезнь нормально. Из всех симптомов у него была только простуда. Отец не в реанимации, не в кислородной маске. Он просто в госпитале под наблюдением врачей.

Мы разговаривали с доктором, и он заверил нас, что с его легкими все в порядке. Нет никаких осложнений. Мы верим, что все обойдется, что все будет хорошо", - говорит Дюран-младший.

На профи-ринге Роберто Дюран провел 31 год (1970-2001) и ушел с ринга с невероятным послужным списком – 103 победы (70 нокаутом) при 13 поражениях.