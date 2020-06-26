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Беленюк: Усик и Ломаченко до недавних пор объединяли всю Украину

Бокс
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Борец и депутат поговорил о коллегах-боксерах.

Беленюк: Усик и Ломаченко до недавних пор объединяли всю Украину
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) и Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) во время карантина отметились серией противоречивых поступков и высказываний о политике, религии и своих фанатах.

"Что касается Саши Усика, то, на мой взгляд, субъективный, я бы на его месте сконцентрировался на занятиях именно спортом. А политика – это уже после того, как он будет себя видеть вне спорта.

Он сможет проконсультироваться с людьми, как-то выстроить свои политические стратегии и виденья, отстаивать позицию, которую считает правильной.

Я считаю, что Вася Ломаченко и Саша Усик – это гордость страны. Они до недавних пор в вечерах бокса объединяли абсолютно всю Украину – от Запада до Востока. Поэтому логичнее было бы им заниматься именно этим", - сказал Беленюк.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Жан Беленюк
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