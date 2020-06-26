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Фьюри: Джошуа отказался драться с Уайлдером за 80 миллионов

Бокс
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поговорил о своих главных соперниках.

Фьюри: Джошуа отказался драться с Уайлдером за 80 миллионов
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Пока Фьюри готовился к возобновлению карьеры, Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) могли определить единственного чемпиона мира в супертяжелом весе, но бой так и не состоялся.

"Уайлдер хотел боксировать с лучшими, стоит отдать ему должное. Когда я находился на пенсии, Деонтей два раза пытался организовать бой с Энтони Джошуа.

Джошуа предложили 80 миллионов долларов за два боя. Я знаю свидетелей, которые видели эти деньги. Я доверяю этим людям. Джошуа отказался от данного предложения. Думаю, что он никогда не получит более крупный чек.

Они отказались, поскольку боялись, что «Бронзовый бомбардировщик» отправит его в нокаут", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Тайсон Фьюри в феврале техническим нокаутом побил Уайлдера и завладел титулом WBC.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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