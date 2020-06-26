Фьюри: Джошуа отказался драться с Уайлдером за 80 миллионов

Пока Фьюри готовился к возобновлению карьеры, Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) могли определить единственного чемпиона мира в супертяжелом весе, но бой так и не состоялся.

"Уайлдер хотел боксировать с лучшими, стоит отдать ему должное. Когда я находился на пенсии, Деонтей два раза пытался организовать бой с Энтони Джошуа.

Джошуа предложили 80 миллионов долларов за два боя. Я знаю свидетелей, которые видели эти деньги. Я доверяю этим людям. Джошуа отказался от данного предложения. Думаю, что он никогда не получит более крупный чек.

Они отказались, поскольку боялись, что «Бронзовый бомбардировщик» отправит его в нокаут", - приводит слова Фьюри talkSPORT.

Тайсон Фьюри в феврале техническим нокаутом побил Уайлдера и завладел титулом WBC.