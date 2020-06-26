Фьюри: Усик стал бы проблемой для Уайлдера

Чемпион WBC заявил, что Александр Усик (17-0, 13 КО) был бы фаворитом в бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), которого Фьюри нокаутом победил в феврале текущего года.

"Усик стал бы проблемой для Уайлдером. Мы с Александром из тех, которые могут противостоять ему в ринге.

Уайлдером было бы трудно с Усиком. Он опытный левша и искусный боксер. Усик был абсолютным чемпионом мира и знает, как противостоять мощным ударам", - заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимира Кличко назвали "переоцененным" чемпионом.