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Фьюри: Усик стал бы проблемой для Уайлдера

Бокс
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Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) отдал должное украинцу.

Фьюри: Усик стал бы проблемой для Уайлдера
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Чемпион WBC заявил, что Александр Усик (17-0, 13 КО) был бы фаворитом в бою с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), которого Фьюри нокаутом победил в феврале текущего года.

"Усик стал бы проблемой для Уайлдером. Мы с Александром из тех, которые могут противостоять ему в ринге.

Уайлдером было бы трудно с Усиком. Он опытный левша и искусный боксер. Усик был абсолютным чемпионом мира и знает, как противостоять мощным ударам", - заявил Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимира Кличко назвали "переоцененным" чемпионом.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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