Уайт проведет бой с Поветкиным 22 августа

Диллиан Уайт проведёт следующий поединок 22 августа с бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе с Александром Поветкиным, сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing на странице в "Твиттере". На кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

Изначально эта встреча должна была состояться в мае, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

40-летний Поветкин выйдет на ринг впервые с декабря минувшего года. Тогда он на вечере бокса в Саудовской Аравии встретился с Майклом Хантером, бой завершился вничью. Уайт последний раз бился на том же турнире, что и Поветкин, тогда он победил Мариуша Ваха.