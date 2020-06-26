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Уайт проведет бой с Поветкиным 22 августа

Бокс
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Поединок состоится в Саудовской Аравии

Уайт проведет бой с Поветкиным 22 августа
Новина українською

Диллиан Уайт проведёт следующий поединок 22 августа с бывшим чемпионом мира по версии WBA Regular в супертяжёлом весе с Александром Поветкиным, сообщает пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing на странице в "Твиттере". На кону противостояния будет стоять пояс временного чемпиона мира по версии WBC.

Изначально эта встреча должна была состояться в мае, но была перенесена из-за пандемии коронавируса.

40-летний Поветкин выйдет на ринг впервые с декабря минувшего года. Тогда он на вечере бокса в Саудовской Аравии встретился с Майклом Хантером, бой завершился вничью. Уайт последний раз бился на том же турнире, что и Поветкин, тогда он победил Мариуша Ваха.

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В статье: Александр Поветкин Диллиан Уайт
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