Эдди Хирн рассказал, когда состоится бой Пулев - Джошуа

Промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал, когда и где может пройти бой между Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и обязательным претендентом на пояс IBF Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО):

"Ноябрь. Я хочу, чтобы этот бой прошел в Британии. Его можно провести на O2 Арена в Лондоне.

Это может быть большая арена, если нам не разрешат драться на открытой площадке перед 80 тысячами зрителей. Тогда мы пойдем на большую арену.

Я хочу провести бой в Британии. Таков план. Возможно, ноябрь – это время для Кубрата Пулева".

Ну а по поводу боя Джошуа против Усика Хирн уже говорил – он может состояться уже весной 2021 года.