Гвоздик о возобновлении карьеры: Никогда не говори никогда

Александр Гвоздик в 33 года неожиданно завершил карьеру и ушел в бизнес. В последнем бою осенью прошлого года боксер из Харькова нокаутом проиграл Артуру Бетербиеву и потерял пояс WBC в полутяжелом весе.

"Мой разум в полном порядке, я чувствую себя хорошо. Пришло время внести некоторые изменения.

В этой ситуации с коронавирусом я знал, что мне придется начинать все сначала. Никто не собирался давать мне сразу шанс побороться за титул. Со всей этой неопределенностью я почувствовал, что в 33 я здоров и хочу оставаться здоровым. Я ищу новые возможности в жизни помимо бокса. Я здоров, и я чувствую себя сильнее, чем когда-либо в моей жизни. Я рад, что у меня есть здоровье.

Возвращение? Посмотрим, что произойдет. Все зависит от того, что будет с моей карьерой в бизнесе. Никогда не говори никогда. Сейчас я не уверен, что хочу вернуться, но никогда не говори никогда.

Я открыт для переговоров. Я бы подумал, но бокс не то, что я ищу", - сказал Гвоздик в интервью BoxingScene.