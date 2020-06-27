Лопес: Увидите, что я сделаю с Ломаченко

Чемпион IBF в легком весе после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с владельцем титулов WBA, WBC и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Так кто там меня вызывал на бой? Они ведь это несерьезно, верно? Они же все на самом деле боятся меня. Я приму вызов. И я готов драться по вашим правилам. Хотите боксировать? Перебоксирую, а потом вынесу! Мне всё по плечу. Они все несерьезно говорят, когда бросают мне вызов. Все! И в легком весе, и в первом полусреднем.

Ломаченко будет первым. Я ведь не просто так болтаю, а подтверждаю затем все сказанное в ринге, верно? Хотите поговорить о схватке с Ломаченко? А нечего тут говорить. Просто смотрите бой. Увидите, что я с ним сделаю", - заявил Лопес.

Стоит напомнить, что чемпионом мира Теофимо Лопес стал после того, как во втором раунде отправил в нокаут Ричарда Комми.