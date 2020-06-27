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Экс-соперник Кличко: Усик может стать угрозой для супертяжелого веса

Бокс
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Мнение Брайанта Дженнингса (24-4, 14 КО).

Экс-соперник Кличко: Усик может стать угрозой для супертяжелого веса
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Дженнингс, в бою с которым легендарный украинец Владимир Кличко в 2015 году добыл последнюю победу в карьере, помогает Дереку Чисоре (32-9, 23 КО) готовиться к бою с Александром Усиком (17-0, 13 КО).

"Может ли Усик стать угрозой в супертяжелом весе? Я уже отвечал на этот вопрос тысячу раз. Он может стать угрозой из-за его технических способностей. Так что да, он может, он точно может.

Вопрос еще в том, сможет ли он держать удар, сможет ли он выдержать мощь и прессинг бойца-супертяжа", - сказал Дженнингс.

Александр Усик в случае победы над Чисорой в 2021 году может провести бой с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), которому принадлежат титулы по версиям WBA, WBO и IBF.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Брайант Дженнингс
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Источник:
Vringe.com
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