Одолжите мне ваше ушко: 23 года назад состоялся один из самых скандальных поединков в истории бокса Тайсон - Холифилд

28 июня 1997 в Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся бой, который стал бы легендарным в любом случае, но по его завершению тот поединок можно назвать незабываемым.

Реванш между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом (первый бой в 1996 году выиграл нокаутом именно Холифилд) обещал зрителям интереснейшее зрелище. Стоит отметить, что ажиотаж вокруг этого противостояния был просто невероятным. 16 тысяч билетов были раскуплены за один день, что сделало бой самым дорогим на тот момент в истории бокса.

Довольно странно, что к этому бою Тайсон снова подходил в роли фаворита, а Эвандер считался андердогом.

В начале поединка Холифилд сразу пошел вперед. Ему удалось забрать первый раунд, а вот дальше дело пошло труднее. Уже во втором раунде Эвандер начал применять запрещенные приемы, на которые почему-то не реагировал рефери. Сначала он ударил Тайсона головой в размене, после чего у Майка пошла кровь и появилось рассечение, затем начал часто рушиться на своего соперника, а за несколько секунд до завершения раунда и вообще нанес два удара по затылку. Взбешенный от ярости противник пошел в углу, так и не дождавшись предупреждение от рефери для своего оппонента.

3 раунд начался с затяжной атаки Майка, и несколько ударов удалось донести до цели. Ту трех минутку Тайсон явно оставлял за собой, начиная пропускать все меньше, а попадать все больше. За 40 секунд до завершения раунда Холифилду пришлось просто таки выживать от нашествия противника, тот набросился на него, как на свою добычу. И в этот момент произошло довольно необычное событие: после попытки Эвандера нанести запрещенный удар головой по своему оппоненту еще раз, Тайсон не выдержал, и в одном из клинчей откусил Холифилду часть уха. Тот скорчился от боли, а рефери остановил бой.

Поединок восстановили после осмотра боксера врачами, но не на долго. Еще 30 секунд грязного бокса от обоих боксеров, а дальше отказ Холифилда выходить на 4 раунд. Началась массовая драка, которую в конце концов пришлось приостанавливать местным охранникам.

Результатом поединка стала дисквалификация Тайсона и штраф на 3 миллиона долларов (20 миллионов он заработал за бой). В следующем же году боксерская комиссия возобновила право Майка на бои, а через много лет он утверждал, что откусил сопернику ухо из мести за удары головой.

В любом случае тот поединок стал историческим не из свой результат или зрелищный бокс, а именно через эмоции от него. Стоит отметить, что сами легенды не держат друг на друга абсолютно никакого зла, а являются хорошими товарищами. Они даже вместе снялись в шоу Опры Уинфри, где Тайсон извинился перед своим соперником и вернул назад часть его уха, а Холифилд извинения принял.