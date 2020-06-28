Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Василий Ломаченко и Александр Усик побывали на автодроме и поддержали любимый экипаж. Видео
Украинцы отдыхают
Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, а ныне супертяжеловес Александр Усик (17-0, 10 КО) побывали на автодроме и поддержали пилота автомобиля Lomus. Соответствующее видео появилось на странице Lomus в Instagram.
Отличный солнечный день для drifta. TEAM LOMUS в полном составе поддерживает пилота и весело проводит время. @usykaa @lomachenkovasiliy @lomus_shop #loma#lomus#lomusofficial#drift#nomotors#kiev##lomachenko#loma#usyk#lomus#lomusofficial#lomusshop#boxing#ukraine#bmw#auto#drift#ломаченко#усик#украина#машина#дрифт#украинскийбренд#дрифтинг#купитькостюм#bmw#e30#bmw30#nomotors #driftukraine
Напомним, что ранее британский промоутер рассказал о планах на бой Фьюри - Уайлдер 3.