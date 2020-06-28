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Василий Ломаченко и Александр Усик побывали на автодроме и поддержали любимый экипаж. Видео

Бокс
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Украинцы отдыхают

Василий Ломаченко и Александр Усик побывали на автодроме и поддержали любимый экипаж. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, а ныне супертяжеловес Александр Усик (17-0, 10 КО) побывали на автодроме и поддержали пилота автомобиля Lomus. Соответствующее видео появилось на странице Lomus в Instagram.

Напомним, что ранее британский промоутер рассказал о планах на бой Фьюри - Уайлдер 3.

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В статье: Александр Усик Василий Ломаченко
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