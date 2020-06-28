Теофимо Лопес о тройке Ломаченко-Хэйни-Рамирес: Они не понимают кто я, никто из них не хочет драться со мной

Американськмий чемпион мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал, что не волнуется за результат боя против Василия Ломаченко, Хосе Рамиреса и Девина Хейни и считает себя лучше них. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Они меня вызывают? Они не хотят этого дерьма. Они не понимают, что я собираюсь сделать с ними. Нет таких, как я. Позвони мне, назви место, и я буду там. Я один такой. Мы работаем. Пока нет даты боя с Ломаченко, но мы тренируемся. Они не понимают, что делают, когда вызывают меня на бой.

Никто из этих ребят не хочет драться со мной. Они напуганы. Все они напуганы. Позвони мне и я буду рядом. Я могу сделать так как вы захотите" - сказал он.

Напомним, что ранее Василий Ломаченко и Александр Усик побывали на автодроме.