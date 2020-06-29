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Оскар де ла Хойя назвал ТОП 3 лучших бойца современности, Ломаченко в их числе

Бокс
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Приятность от легенды бокса

Оскар де ла Хойя назвал ТОП 3 лучших бойца современности, Ломаченко в их числе
UA-Футбол
Новина українською

Легендарный боксер, чемпион мира в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя назвал ТОП 3 лучших боксера современности вне зависимости от весовой категории. Его слова цитирует ES News:

"Первым я должен поставить Канело в этом списке, просто потому, с кем он боксировал, и с кем он хочет боксировать. Я твердо считаю, что Канело - единственный, кто хочет боксировать с лучшими соперниками. Все остальные боксеры сразу начинают задавать вопросы о том, сколько они получат за бой. Канело даже не спрашивает об этом, он просто хочет боксировать с лучшими.

Кроуфорд и Ломаченко идут вровень. Я думаю, что в Кроуфорда есть потенциал стать супер, мегазвездой благодаря его способностям и таланту. Ломаченко я считаю выдающимся боксером, и, думаю, он может боксировать в первом полусреднем весе, если захочет, и у него хорошо это получится" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Херн рассказал о подробностях организации боя Фьюри - Джошуа.

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В статье: Василий Ломаченко Оскар Де Ла Хойя Теренс Кроуфорд Канело Альварес
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