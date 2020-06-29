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Диллиан Уайт: Я всегда говорил, что для победы над Уайлдером нужно заставить его отступать

Бокс
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Но первооткрыватель уже известен

Диллиан Уайт: Я всегда говорил, что для победы над Уайлдером нужно заставить его отступать
UA-Футбол
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Британский супертяжеловес Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) поделился рецептом победы над экс-чемпионом мира, американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingNews24:

"Я всегда говорил, что для победы над Уайлдером нужно заставить его отступать. Посмотрите, что сделал Фьюри, и вспомните мои слова.

Если ты заставишь Уайлдера пятиться, то отправишь его в нокаут. Деонтей - атлетический боец, он может ударить. Но это все, что у него есть. Этот парень не умеет боксировать, у него нет баланса. У него больше ничего нет. Он атлет, обладающий мощным ударом. А это очень важно в супертяжелом весе" - сказал он.

Напомним, что ранее промоутер сообщал возможные места проведения боя Джошуа - Фьюри.

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В статье: Дионтей Уайлдер Диллиан Уайт
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