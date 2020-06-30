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У Далакяна сорвался бой с чемпионом WBC

Бокс
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Объединительного поединка пока не будет.

У Далакяна сорвался бой с чемпионом WBC
Новина українською

Ранее в зарубежных СМИ появились слухи, что чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) в августе в Китае встретится с обладателем титула WBC Хулио Сесаром Мартинесом (16-1, 12 КО). Представители украинского чемпиона подтверждали информацию о переговорах.

Теперь же стало известно, что Мартинес в следующем бою 15 августа в Оклахоме подерется с Маквильясом Арройо (20-4, 15 КО). Этот поединок станет главным в вечере бокса промоутерской компании Matchroom Boxing.

Что касается Артема Далакяна, то ближайший бой непобежденного украинца еще не подтвержден.

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В статье: Бокс Артем Далакян
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