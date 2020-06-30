Брат Уайлдера обвинил Фьюри в мошенничестве с перчатками

В феврале Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) нокаутом проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял титул WBC в супертяжелом весе.

Брат Уайлдера Марселлос Уайлдер (5-2, 2 КО) считает, что в бою у Фьюри были какие-то предметы в перчатках.

"Доказано доктором, что у брата вмятина в голове из-за тупого тяжелого предмета, которую он получил в последнем бою. Ни одна перчатка, ни один кулак не способны на такое.

С ума сойти, но это факт. Когда вы на вершине, они готовы пойти на все что угодно, чтобы вас оттуда сбросить. И самое страшное в том, что люди из вашей команды подыграют им в этом из-за денег и зависти", - заявил брат Уайлдера.

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри до конца года должны провести третий бой. Дата и место проведения поединка еще не подтверждены.