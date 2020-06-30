Фьюри ответил на претензии брата Уайлдера о жульничестве

Брат Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) Марселлос Уайдер (5-2, 2 КО) ранее заявил, что Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) в феврале нечестно побил его родственника, якобы нокаутировав американца за счет наличия в перчатках посторонних предметов.

Фьюри не стал затягивать с ответом.

"Быстрый ответ на обвинения в нечестной игре от Деонтея Уайлдера и его команды. Только что прочитал заметку, в которой написано, что в мою перчатку мог быть вшит тяжелый тупой предмет. Да, это так. В перчатки реально вшиты два здоровенных тупых предмета, по 3 кг каждый (кулаки). И если таким вот предметом хорошенько попасть по голове, то получится то, что и получилось с Деонтеем.

Вмятина в твоей голове? В следующий раз я оставлю вмятину на твоей карьере, завершу ее досрочно. Ты в курсе, что такое два подряд досрочных поражения? Это называется «до свидания, больше никогда не увидимся", - сказал Фьюри.

Третий бой между Фьюри и Уайлдером должен состояться до конца года в Лас-Вегасе, Саудовской Аравии или Макао.