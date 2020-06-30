Экс-соперник Ломаченко подерется за титул WBC

Всемирный боксерский совет санкционировал бой Линареса с Хавьером Фортуной (35-2-1, 24 КО) за пояс WBC Diamond в легком весе. Поединок состоится 28 августа.

Победитель боя Линарес – Фортуна получит право на незамедлительный бой с Дэвином Хэйни, который стал чемпионом WBC после того, как украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) перешел в статус франчайзингового чемпиона.

Напомним, в мае 2018 года в Нью-Йорке Линарес в статусе чемпиона WBC отправил Ломаченко в его первый нокдаун в карьере, но спустя несколько раундов был остановлен техническим нокаутом.