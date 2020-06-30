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Бывший соперник Ломаченко намерен составить конкуренцию украинцу в легком весе

Бокс
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Линарес хочет вернуться на вершину

Бывший соперник Ломаченко намерен составить конкуренцию украинцу в легком весе
Новина українською

Экс-чемпион мира в трех дивизионах венесуэлец Хорхе Линарес (47-5-0, 29 KO) прокомментировал свой бой против доминиканца Хавьера Фортуны (35-2-1, 24 KO). Слова боксера приводит портал ringtv.com.

"Я готов вернуться на вершину легкого веса. Я также благодарен за то, что возглавил файт-кард в такое непростое для мира время, но я надеюсь дать всем немного отвлечься и поволноваться, поскольку я стану на шаг ближе к возвращению короны в 135 фунтах".

Ранее сообщалось, что экс-соперник Ломаченко подерется за титул WBC.

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В статье: Василий Ломаченко Хорхе Линарес
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