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Бывший соперник Ломаченко намерен составить конкуренцию украинцу в легком весе
Линарес хочет вернуться на вершину
Экс-чемпион мира в трех дивизионах венесуэлец Хорхе Линарес (47-5-0, 29 KO) прокомментировал свой бой против доминиканца Хавьера Фортуны (35-2-1, 24 KO). Слова боксера приводит портал ringtv.com.
"Я готов вернуться на вершину легкого веса. Я также благодарен за то, что возглавил файт-кард в такое непростое для мира время, но я надеюсь дать всем немного отвлечься и поволноваться, поскольку я стану на шаг ближе к возвращению короны в 135 фунтах".
Ранее сообщалось, что экс-соперник Ломаченко подерется за титул WBC.
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