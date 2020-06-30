Хирн: Если Уайлдер не хочет драться с Фьюри, то должен уступить место Уайту

Промоутер Эдди Хирн считает, что американский супертяжеловес Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) хочет провести третий бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Я давно ничего не слышал от Деонтея Уайлдера. Собирается ли он вообще драться с Тайсоном Фьюри. Как-то он слишком конкретно затих. Если он не хочет драться с Фьюри, если он не готов, если он травмирован или не доволен гонораром, то должен позволить Диллиану Уайту занять свое место".

Напомним, что в последнем поединке Уайлдер проиграл Фьюри техническим нокаутом.