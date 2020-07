Как должна выглядеть идеальная библиотека фаната бокса

Оригинал статьи – Лайл Фитцсиммонс, BoxingScene

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Ирония для одних и логичное для других. Когда дело доходит до жестокости во имя победы, бокс выходит на передний план, но это также вид спорта, который неизменно привлекает выдающихся писателей.

Глыбы литературы, например Эрнест Хемингуэй, были очарованы драмой ринга и его возможностями для создания запоминающегося творения. Другие писатели сфокусировались на реальных событиях и создали свои литературные жемчужины, основанные на великих битвах, великих бойцах или великих личностях.

Хотя объем этих работ слишком велик, а вкусы читателей слишком разнообразны, чтобы сформировать список из 10 «лучших» книг о боксе, ниже выборка из 10 произведений, которые являются достойным дополнением к любой программе летнего чтения – на карантине или нет.

Гарри Гафт: Выживший в Освенциме, претендент для Рокки Марчиано (Harry Haft: Survivor of Auschwitz, Challenger of Rocky Marciano)

В рассказе Алана Скотта Гафта идет речь о невероятном путешествии его отца от нацистских концентрационных лагерей во Второй мировой войне до боя с непобедимым будущим чемпионом мира Рокки Марчиано в 1949 году.

В центре книги история Гарри Гафта, которому для развлечения немецких офицеров СС приходилось драться на голых кулаках с другими заключенными.

Бой с Марчиано был для Гафта 21-м и последним на профи-ринге. Он ушел из бокса с послужным списком 13-8.

Читая бои (Reading the Fights)

Редакторы Джойс Кэрол Оутс и Дэниел Халперн собрали сборник из 23 сочинений сильной группы авторов, в том числе и самой Оутс, а также Нормана Мейлера, Джорджа Плимптона, Пита Хэмилла, А.Дж. Либлинг и других.В обзоре на «Читая бои» обозреватель Publishers Weekly предположил: «Эти 23 эссе, написанные разными авторами, заставят нас поверить, что

боксерский поединок – это не медвежье состязание между двумя парнями, которые бьют друг друга по голове».

Бой (The Fight)

Классика на 240 страниц от Нормана Мейлера в мельчайших подробностях рассказывает о легендарном поединке за корону в супертяжелом весе. Речь о бою 1974 года между состарившимся Мухаммедом Али против, казалось, непобедимого Джорджа Формана. В историю бокса этот мегафайт вошел под названием «Грохот в джунглях».

Этот отрывок о кулаках Формана говорит о многом: «Его руки были его орудием, и он держал их в карманах так, как охотник кладет свою винтовку обратно в бархатный футляр».

Чарли Берли, жизнь и тяжелые времена некоронованного чемпиона (Charley Burley, the Life and Hard Times of an Uncrowned Champion)

Если вы не обладаете скоростными навыками чтения, то это книга на 658 страниц может занять у вас выходные или лучшую часть недели.

Автор Аллен С. Розенфельд произвел захватывающе глубокое погружение в жизнь боксера Зала Славы Чарли Берли, который на профи-ринге провел 15 лет, но так и не получил ни одного чемпионского боя.

Эта несправедливость подтверждается словами бывшего чемпиона в полутяжелом весе Арчи Мура, который в 1944 году четырежды падал в бою с Берли, но выиграл судейским решением. Мур назвал боксера из Питтсбурга самым жестким противником, с которым он когда-либо встречался.

Лицом к лицу с Али (Facing Ali)

Учитывая объем материала о Мухаммеде Али, осталось не так много неперевернутых страниц из биографии величайшего из боксеров. Тем не менее, Стивен Брант в своей работе 2002 года прилагает значительные усилия для раскрытия образа Али с точки зрения 15 человек, которые на разных этапах жизни соприкасались с ним.

Среди бывших соперников Али в книге представлены истории экс-чемпионов мира Ларри Холмса, Джо Фрейзера, Кена Нортона и Джорджа Формана, а также Эрни Шейверса, Тунни Хансакера, Генри Купера, Джорджа Чувало, Брайана Лондона, Карла Милденбергера, Юргена Блина, Джо Бугнера, Чака Вепнера, Рон Лайла и Жан-Пьера Купмана.

Луковый фермер (The Onion Picker)

В этом 214-страничном произведении Гэри Б. Юманса 2007 года представлен обзор бокса 1950-х годов в Нью-Йорке с легендарным Карменом Базилио в качестве центрального персонажа.

В книге представлена масса фрагментов карьеры бывшего чемпиона мира в полусреднем и среднем дивизионах, который с 1948 по 1961 года провел 79 боев, включая два поединка с Шугаром Рэем Робинсоном, оба из которых завершилась разделенным решением судей после 15 раундов невероятной рубки.

Взгляд из рингсайда (The View from Ringside)

Знаменитый Томас Хаузер, ветеран-биограф Мухаммеда Али, в книге 2007 года на 272 страницы дает уникальное закулисное представление о боксе, включая подготовку Леннокса Льюиса к бою с Майком Тайсоном, вражду Бернарда Хопкинса и Лу Дибеллы, специфику работы телевизионных комментаторов и взгляд известных имен, таких как Джерри Куни, Артуро Гатти и Хасим Рахман.

Али и Листон: мальчик, который станет королем, и Большой Медведь (Ali and Liston: The Boy Who Would Be King and the Ugly Bear)

Это не просто еще одна биография Али. Вместо этого Боб Ми на 336 страницах рассказывает историю боксерских битв в начале 1960-х годов, противопоставляя насыщенную жизнь Кассиуса Клея хроническим проблемам (как реальным, так и предполагаемым) после двух боев с легендой супертяжелого веса Сонни Листоном. В книге рассматриваются их ранние пути, а также 15-месячный отрезок в 1964-65 годах, когда они дважды оспаривали в ринге то, что раньше было самым престижным титулом в мировом спорте.

Мой взгляд из угла: жизнь в боксе (My View from the Corner: A Life in Boxing)

Анджело Данди и Берт Шугар предоставляют читателю пропуск за кулисы профессионального бокса с максимально детальным взаимодействием с главными участниками процесса – тренерами, которые своими действиями руководят всем тем, что происходит на ринге.

Заслуживает внимания отрезок, в котором Данди пишет о помощи Томасу Хирнсу после боя на Багамах на разогреве у Мухаммеда Али и Тревора Бербика. У Хирнса было сильное рассечение, но ему и его тренеру Эммануэлю Стюарду не удалось найти больницу для лечения. Данди заметил Стюарда в вестибюле гостиницы и дал ему контакты пластического хирурга. Спустя сотню швов Хирнс снова был готов выйти на ринг.

Последний великий бой (The Last Great Fight)

Книга Джо Лейдена о спектакле в супертяжелом весе в 1990 году в Токио при участии Майка Тайсона и Бастера Дугласа. 10 раундов растянуты на более чем 320 страниц с полным описанием самого события, чувств боксеров и их окружения.

Один из величайших апсетов в истории спорта заслуживает качественного анализа, и эта книга 2007 года более чем удовлетворит все требования ценителей бокса.