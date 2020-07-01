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Не стало легенды: умер экс-чемпион мира Эрнесто Марсель

Бокс
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Панамцу было 72 года.

Не стало легенды: умер экс-чемпион мира Эрнесто Марсель
Новина українською

Марсель скончался в столице Панамы после продолжительной борьбы с различными заболеваниями.

На профи-ринге будущий чемпион мира дебютировал в 1966 году в 18-летнем возрасте.

Поясом WBA в полулегком весе Марсель завладел в августе 1972 года после победы решением судей над венесуэльцем Антонио Гомесом. Панамец четырежды защищал свой титул и ушел из бокса в статусе чемпиона мира.

Послужной список Эрнесто Марсель – 49 побед (23 нокаутом), 2 ничьи и 4 поражения.

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