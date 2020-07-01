Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не стало легенды: умер экс-чемпион мира Эрнесто Марсель
Панамцу было 72 года.
Марсель скончался в столице Панамы после продолжительной борьбы с различными заболеваниями.
На профи-ринге будущий чемпион мира дебютировал в 1966 году в 18-летнем возрасте.
Поясом WBA в полулегком весе Марсель завладел в августе 1972 года после победы решением судей над венесуэльцем Антонио Гомесом. Панамец четырежды защищал свой титул и ушел из бокса в статусе чемпиона мира.
Послужной список Эрнесто Марсель – 49 побед (23 нокаутом), 2 ничьи и 4 поражения.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...