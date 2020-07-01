Хэйни: Пусть Лопес нокаутирует Ломаченко

Девин Хэйни (24-0, 15 КО) предпочитает подраться с Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО), который в статусе чемпиона IBF после завершения пандемии коронавируса проведет бой с Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

"Я не получил бой с Ломаченко – пускай. Мне не нужен Ломаченко, чтобы стать звездой. Хотел бы я подраться с ним? Да. Я хочу драться со всеми, но когда у меня будет шанс. Я дерусь с лучшими, с кем возможно в этот момент.

Ситуация с Лопесом? У меня не было никаких предложений от него. Сейчас у него есть дела – Ломаченко. Пускай нокаутирует его. Я желаю ему всего лучшего в этом поединке. А затем, надеюсь, мы сможем сойтись в ринге.

Правда, Боб Арум не хочет, чтобы я дрался с его боксерами. Не хочет давать мне шанс стать большой звездой. Просто он знает, что если я выйдут в ринг, то побью Ломаченко", - заявил Хэйни.