Усик стал вторым в рейтинге WBA

В обновленной классификации Александр Усик (17-0, 13 КО) переместился с третьей на вторую позицию.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа, а «временный» пояс удерживает Мануэль Чарр.

Отметим, что Усик уже претендует на бой с Джошуа, но по линии WBO. Украинец стал обязательным претендентом по версии Всемирного боксерской организации за большие успехи во время выступлений в тяжелом весе.

Александр Усик в супертяжелом весе успел провести только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна. После завершения пандемии коронавируса олимпийский чемпион должен подраться с Дереком Чисорой.