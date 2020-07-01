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Усик стал вторым в рейтинге WBA
Украинец поднялся в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.
В обновленной классификации Александр Усик (17-0, 13 КО) переместился с третьей на вторую позицию.
Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа, а «временный» пояс удерживает Мануэль Чарр.
Отметим, что Усик уже претендует на бой с Джошуа, но по линии WBO. Украинец стал обязательным претендентом по версии Всемирного боксерской организации за большие успехи во время выступлений в тяжелом весе.
Александр Усик в супертяжелом весе успел провести только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна. После завершения пандемии коронавируса олимпийский чемпион должен подраться с Дереком Чисорой.