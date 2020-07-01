  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик стал вторым в рейтинге WBA
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик стал вторым в рейтинге WBA

Бокс
(1 голосов)

Украинец поднялся в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации.

Усик стал вторым в рейтинге WBA
Новина українською

В обновленной классификации Александр Усик (17-0, 13 КО) переместился с третьей на вторую позицию.

Действующим чемпионом WBA в супертяжелом весе является Энтони Джошуа, а «временный» пояс удерживает Мануэль Чарр.

Отметим, что Усик уже претендует на бой с Джошуа, но по линии WBO. Украинец стал обязательным претендентом по версии Всемирного боксерской организации за большие успехи во время выступлений в тяжелом весе.

Александр Усик в супертяжелом весе успел провести только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна. После завершения пандемии коронавируса олимпийский чемпион должен подраться с Дереком Чисорой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Бокс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...