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Названа возможная дата реванша Уайлдера и Фьюри

Бокс
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Поединок может состояться в декабре

Названа возможная дата реванша Уайлдера и Фьюри
Новина українською

Промоутер Брэд Джейкобс сообщил, что реванш Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера может пройти 19 декабря.

"Мы сейчас сосредоточены на дате 19 декабря, надеемся, что к тому моменту ситуация нормализуется. Думаю, арену разрешат заполнить на пятьдесят процентов. Сейчас мы находимся в поиске лучшего места для проведения боя. Посмотрим, что получится, сейчас у нас есть много предложений со всего света", — приводит слова Джейкобса Sky Sports.

Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Нокаутировав Уайлдера, он отобрал у него пояс WBC. На счету британца 30 побед и одна ничья.

Ранее Фьюри заявил, что намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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