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Экс-чемпион: Рамирес нокаутирует Постола

Бокс
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Реджис Прогрес (24-1, 20 КО) не верит в украинца.

Экс-чемпион: Рамирес нокаутирует Постола
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Виктор Постол (31-2, 12 КО) после завершения пандемии коронавируса с третьей попытки должен провести бой с чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО). Впервые боксеры должны были подраться в феврале в Китае, затем поединок был перенесен на май в США.

"Постол постарел. Думаю, Рамирес будет первым, кто победит его досрочно. Если же Постол в какой-то степени поймал вторую молодость, то у Хосе могут быть проблемы из-за того, что соперник высокий и рукастый, умеющий работать издали.

А еще у него хороший, четкий удар справа. А если состарился, то Рамирес его забьет. С этим его постоянным прессингом он, вероятно, просто переедет Постола. На самом деле, не думаю, что Рамиресу будет тяжело это сделать", - сказал Прогрейс.

Постол дважды проигрывал в профессионалах по судейским запискам – Теренсу Кроуфорду и Джошу Тэйлору.

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В статье: Виктор Постол Хосе Рамирес
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