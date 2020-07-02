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Названы 15 непобедимым боксеров-чемпионов

Бокс
(3 голосов)

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Названы 15 непобедимым боксеров-чемпионов
Новина українською

Группа британских телеканалов BT Sport составила рейтинг из 15 боксеров, которые становились чемпионами мира и завершили карьеру в профессионалах без поражений.

В этот список вошли Флойд Мейвейзер (США), Андре Уорд (США), Гарри Саймон (Намибия), Джо Кальзаге (Великобритания), Михай Леу (Румыния), Риккардо Лопес (Мексика), Свен Оттке (Германия), Рокки Марчиано (США), Джимми Барри (США), Эдвин Валеро (Венесуэла), Ким Джи Вон (Южная Корея), Пичит Ситбангпрачан (Таиланд), Терри Марш (Великобритания), Джек Макколиф (Ирландия) и Дмитрий Пирог (Россия).

Что касается украинцев, то шансы пополнить этот рейтинг есть у Александра Усика (17-0, 13 КО), который становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, а теперь двигается за титулом в супертяжелом дивизионе. Также без поражений идет и чемпион WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО).

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В статье: Бокс Флойд Мейвезер
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