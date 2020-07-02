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Бывший соперник Усика ушел от Хирна

Бокс
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Майкл Хантер (18-1-1, 12 КО) отправился в свободное плавание.

Бывший соперник Усика ушел от Хирна
Новина українською

Хантер, который в 2017 году единогласным решением судей проиграл Александру Усику (17-0, 13 КО) в бою за титул WBO в тяжелом весе, не стал продлевать контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing.

"Работаю над тем, чтобы провести в сентябре бой, но с Matchroom Boxing и DAZN больше не сотрудничаю. Хочу, чтобы все знали. Я – свободный агент и ищу компанию, которая предоставит мне хорошие возможности. Я не знаю, где окажусь завтра.

Никаких проблем с Matchroom. Мне там нравилось, но мы оказались в тупике. Как мне показалось, им было невыгодно просто оставлять меня частью команды. А сделать на меня ставку они не готовы. То есть им пришлось выбирать: или же сделать на меня ставку, или же отпустить", - сообщил Хантер.

Майкл Хантер в последнем бою в декабре прошлого года встречался с Александром Поветкиным (35-2, 24 КО). Зрелищный 12-раундовый бой завершился ничьей.

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В статье: Александр Усик Эдди Хирн Майкл Хантер
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Источник:
Vringe.com
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