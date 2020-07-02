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Лопес заговорил о промежуточном бое перед встречей с Ломаченко

Бокс
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Неужели поединок не состоится в ближайшие месяцы?

Лопес заговорил о промежуточном бое перед встречей с Ломаченко
Новина українською

После завершения пандемии коронавируса Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) проведут объединительный бой за все титулы в легком весе.

"Чем быстрее пройдет мой бой с Ломаченко, тем будет лучше. Василий не дрался уже почти год, а я полгода. Возможно, нам придется провести промежуточные поединки перед нашим боем. Сейчас я не могу говорить об этом

Мое тело растет, я мог бы провести еще два боя в легком дивизионе. Если мне удастся подраться с Ломаченко, то это все, что мне нужно", – заявил Лопес в интервью ESPN.

Ожидается, что Лопес и Ломаченко выйдут на ринг не ранее сентября.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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