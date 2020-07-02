9 лет назад Владимир Кличко в Гамбурге побил Хэя. ВИДЕО

2 июля 2011 года Владимир Кличко на 60-тысячной Imtech Arena в Гамбурге единогласным решением судей (117:109, 118:108, 116:110) остановил Дэвида Хэя и объединил в своих руках титулы WBA, WBO и IBF.

Бой Кличко – Хэй получился не самым зрелищным. За 12 раундов украинец нанес только 134 точных удара (105 джебов), а Хэй ответил 72 попаданиями при лишь 290 выброшенных ударов.

Владимир Кличко – Дэвид Хэй. Лучшие моменты боя:

Победа над Хэем позволила братьям Кличко стать авторами уникального достижения – украинские чемпионы собрали в своих руках все главные титулы в супертяжелом весе.