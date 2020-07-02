Тренер Бетербиева: Бой с Альваресом никогда не состоится

Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) осенью прошлого года нокаутом остановил украинца Александра Гвоздика и стал чемпионом WBC и IBF в полутяжелом весе.

Звездный Сауль Альварес (53-1-2, 36 КО) в прошлом году совершил вылазку в этот дивизион, отправив в нокаут чемпиона WBO Сергея Ковалева.

Тренер Бетербиев Мар Рэмсей считает, что у Альвареса не хватит смелости выйти на его подопечного.

"Этого боя никогда не будет. Не верю я, что Канело будет драться с моим парнем. Драться с Ковалевым и драться с Бетербиевым – две большие разницы", - сказал Рэмсей.

После завершения пандемии коронавируса Артур Бетербиев должен провести бой с претендентом IBF Фаньлуном Мэном.