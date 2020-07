13-летний мальчик наклеил портрет Тайсона Фьюри на протез ноги

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри отреагировал на поступок 13-летнего мальчика, который в знак поддержки боксёра нанёс его портрет на протез ноги.

"13-летний Лерой Коллинз из Дублина, я горжусь, что ты разместил моё фото у себя на протезе. Да хранит тебя Бог, парень. Дай мне свой адрес, и я вышлю тебе ещё какую-нибудь атрибутику", — написал Фьюри в "Твиттере", прикрепив текст к фотографиям мальчика.

13 year old Leroy Collins from Dublin, I’m honoured that you got me on your leg pal, god bless you. And please send me your address and I’ll get some gear out to you buddy. pic.twitter.com/ziLa1HYgTN