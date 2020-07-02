Уайт - о спарринге с Фьюри: Его тренер был не просто расстроен — он рыдал

Претендент на пояс чемпиона мира WBC Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) рассказал о спаррингах с действующим обладателем титула Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Британец признался в интервью talk Sport, что доминировал на протяжении всего противостояния.

"Он готовился к бою с Дэвидом Хэем и, очевидно, его тренер хотел, чтобы он давил на меня, как делал бы с Хэем. В тот день тренер был в печали, поскольку я продолжал и продолжал попадать по Фьюри контратаками и дважды уронил в нокдаун. Он был не просто расстроен — он рыдал. И тогда его тренер жёстко сказал ему: "Послушай, если ты будешь так действовать против Хэя, он тебя нокаутирует, так что поднимайся и работай дальше".

Ранее Боб Арум подтвердил, что следующий поединок Фьюри против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО) должен состояться зимой.