  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Мексиканский боксер скончался в возрасте 21 года
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мексиканский боксер скончался в возрасте 21 года

Бокс
(1 голосов)

У спортсмена был рак

Мексиканский боксер скончался в возрасте 21 года
Новина українською

Мексиканский боксёр Хавьер Гонсалес скончался в возрасте 21 года, сообщает The Sun.

"Гонсалес покинул этот мир в возрасте 21 года после долгой борьбы с инвазивным раком в лимфатических узлах. Он был многообещающим, перспективным боксёром. Вся семья WBC поддерживает семью и друзей прекрасного молодого бойца. Мы скорбим, но память о Хавьере останется с нами навсегда. Покойся с миром", — приводит слова президента WBC Маурисио Сулеймана The Sun.

На счету Хавьера Гонсалеса было 15 побед подряд. Он начал карьеру в 2015 году в возрасте 16 лет, победив единогласным решением судей. Последний бой Хавьер Гонсалес провёл 13 апреля 2019 года.

На любительском уровне на счету Гонсалеса 180 поединков и три золотые медали на национальном уровне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хавьер Гонсалес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...