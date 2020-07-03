Усик создаст промоутерскую компанию

Звездный украинский боксер Александр Усик планирует создать свою собственную промоутерскую компанию. Об этом сообщает Трибуна.

Первый вечер бокса новой компании пройдет уже 1 августа в Киеве. В нем примут участие Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Виктор Выхрист и Александр Захожий. Скорее всего этот вечер состоится в клубе Equides.

Кроме K2 Promotions, Усик сейчас сотрудничает с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing.