Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Усик создаст промоутерскую компанию
В ближайшее время он попрощается с К2 Promotions
Звездный украинский боксер Александр Усик планирует создать свою собственную промоутерскую компанию. Об этом сообщает Трибуна.
Первый вечер бокса новой компании пройдет уже 1 августа в Киеве. В нем примут участие Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Виктор Выхрист и Александр Захожий. Скорее всего этот вечер состоится в клубе Equides.
Кроме K2 Promotions, Усик сейчас сотрудничает с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...