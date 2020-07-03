  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Владимир Кличко: Даже если вас считают одним из лучших, но вы не тренируетесь, вы отстанете
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владимир Кличко: Даже если вас считают одним из лучших, но вы не тренируетесь, вы отстанете

Бокс
(1 голосов)

Легенда Бокса призывает тренироваться

Владимир Кличко: Даже если вас считают одним из лучших, но вы не тренируетесь, вы отстанете
Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко призывает своих подписчиков к саморазвитию.

"Даже если вас считают одним из лучших, если вы не тренируетесь, не развиваетесь и не продолжаете учиться, вы отстанете.

Помните, ваши конкуренты продолжают наносить удары", – написал Кличко.

Even if you are considered one of the best, if you don’t train, evolve and continue to learn, you will fall behind! Remember, your competitors keep on punching!???????? #WillPower #FaceTheChallenge

Опубликовано Klitschko Пятница, 3 июля 2020 г.
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Кличко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...