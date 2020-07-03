Владимир Кличко: Даже если вас считают одним из лучших, но вы не тренируетесь, вы отстанете

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко призывает своих подписчиков к саморазвитию.

"Даже если вас считают одним из лучших, если вы не тренируетесь, не развиваетесь и не продолжаете учиться, вы отстанете.

Помните, ваши конкуренты продолжают наносить удары", – написал Кличко.