Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Владимир Кличко: Даже если вас считают одним из лучших, но вы не тренируетесь, вы отстанете
Легенда Бокса призывает тренироваться
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко призывает своих подписчиков к саморазвитию.
"Даже если вас считают одним из лучших, если вы не тренируетесь, не развиваетесь и не продолжаете учиться, вы отстанете.
Помните, ваши конкуренты продолжают наносить удары", – написал Кличко.
Even if you are considered one of the best, if you don’t train, evolve and continue to learn, you will fall behind! Remember, your competitors keep on punching!???????? #WillPower #FaceTheChallengeОпубликовано Klitschko Пятница, 3 июля 2020 г.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...