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Кэмпбелл: Ломаченко находится в своей собственной лиге, он выиграет бой с Лопесом
Британец верит, что украинец выиграет бой
Британский легковес Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от боя чемпионов легкого веса Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.
"Лопес – классный боец с хорошими навыками. Но Ломаченко находится в своей собственной лиге, он выиграет бой и пойдет дальше. Но поединок будет потрясающим.
Кажется, что у Лопеса есть сила, скорость и мастерство. Но боксерский IQ Ломаченко – это другой уровень. Если вы ударите его один раз, то не сможете это повторить. Он очень умен", – сказал Кэмпбелл.
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