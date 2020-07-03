Кэмпбелл: Ломаченко находится в своей собственной лиге, он выиграет бой с Лопесом

Британский легковес Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от боя чемпионов легкого веса Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

"Лопес – классный боец ​​с хорошими навыками. Но Ломаченко находится в своей собственной лиге, он выиграет бой и пойдет дальше. Но поединок будет потрясающим.

Кажется, что у Лопеса есть сила, скорость и мастерство. Но боксерский IQ Ломаченко – это другой уровень. Если вы ударите его один раз, то не сможете это повторить. Он очень умен", – сказал Кэмпбелл.