  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Кэмпбелл: Ломаченко находится в своей собственной лиге, он выиграет бой с Лопесом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кэмпбелл: Ломаченко находится в своей собственной лиге, он выиграет бой с Лопесом

Бокс
(1 голосов)

Британец верит, что украинец выиграет бой

Кэмпбелл: Ломаченко находится в своей собственной лиге, он выиграет бой с Лопесом
Новина українською

Британский легковес Люк Кэмпбелл поделился ожиданиями от боя чемпионов легкого веса Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса.

"Лопес – классный боец ​​с хорошими навыками. Но Ломаченко находится в своей собственной лиге, он выиграет бой и пойдет дальше. Но поединок будет потрясающим.

Кажется, что у Лопеса есть сила, скорость и мастерство. Но боксерский IQ Ломаченко – это другой уровень. Если вы ударите его один раз, то не сможете это повторить. Он очень умен", – сказал Кэмпбелл.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Люк Кэмпбелл Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...