Тайсон Фьюри: Я каждый бой воспринимаю очень серьезно, Уайлдер - очень непростой оппонент

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) прокомментировал подготовку к своему следующему бою и рассказал о своем отношении к экс-чемпиону, американцу Деонтею Уайлдеру (42-1-1; 41 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Я каждый бой воспринимаю очень серьезно. Уайлдер - очень непростой оппонент. Он хорошо подготовится. Я знаю, что Уайлдер будет хотеть выиграть этот бой больше, чем что либо еще, потому что он хочет поквитаться за свое первое в карьере поражение. Это его возможность доказать, что он может вернуться, стать двукратным чемпионом мира.

В этом поединке он будет опаснее, чем когда-либо. Думаю, он может исправить свои ошибки и выйти в ринг лучше. Ему нужен только один удар. Мы более 40 раз видели, как он делал это. Никого нельзя списывать со счетов. Меня списывали в каждом моем поединке. И каждый раз я выходил победителем" - сказал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что Усик планирует создать свою промоутерскую компанию.