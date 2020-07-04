  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. IBF обновили рейтинг супертяжей, Александр Усик остался на третьем месте
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

IBF обновили рейтинг супертяжей, Александр Усик остался на третьем месте

Бокс
(1 голосов)

Тренд на вторые места не продолжился

IBF обновили рейтинг супертяжей, Александр Усик остался на третьем месте
UA-Футбол
Новина українською

Международная боксерская Федерация (IBF) обновила рейтинг супертяжелого веса.

Возглавил его обязательный претендент на бой против чемпиона Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), болгарин Кубрат Пулев. На второй позиции оказался американец Чарльз Мартин, а замкнул ТОП 3 украинец Александр Усик (17-0, 14 КО).

ТОП 10 выглядит следующим образом:

Чемпион: Энтони Джошуа (Великобритания)

1. Кубрат Пулев (Болгария)

2. Чарльз Мартин (США)

3. Александр Усик (Украина)

4. Майкл Хантер (США)

5. Энди Руис (Мексика, США)

6. Филипп Хргович (Хорватия)

7. Джозеф Паркер (Великобритания)

8. Том Шварц (Германия)

9. Дерек Чисора (Великобритания)

10. Тони Йока (Франция)

Напомним, ранее стало известно, что Александр Усик планирует основать свою промоутерскую компанию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик IBF
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...