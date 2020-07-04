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IBF обновили рейтинг супертяжей, Александр Усик остался на третьем месте
Тренд на вторые места не продолжился
Международная боксерская Федерация (IBF) обновила рейтинг супертяжелого веса.
Возглавил его обязательный претендент на бой против чемпиона Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), болгарин Кубрат Пулев. На второй позиции оказался американец Чарльз Мартин, а замкнул ТОП 3 украинец Александр Усик (17-0, 14 КО).
ТОП 10 выглядит следующим образом:
Чемпион: Энтони Джошуа (Великобритания)
1. Кубрат Пулев (Болгария)
2. Чарльз Мартин (США)
3. Александр Усик (Украина)
4. Майкл Хантер (США)
5. Энди Руис (Мексика, США)
6. Филипп Хргович (Хорватия)
7. Джозеф Паркер (Великобритания)
8. Том Шварц (Германия)
9. Дерек Чисора (Великобритания)
10. Тони Йока (Франция)
Напомним, ранее стало известно, что Александр Усик планирует основать свою промоутерскую компанию.
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