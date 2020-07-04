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Сауль Альварес ведет переговоры с командой Давида Лемье по поводу потенциального боя
Достичь договоренности пока не удается
Промоутер экс-чемпиона мира Давида Лемье (41-4; 34 КО) Камиль Эстефан заявил, что ведет переговоры с командой чемпиона мира в полутяжелом весе Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), а именно с его промоутером об организации боя. Его слова цитирует Journal Quebec:
"Сейчас ведутся переговоры. Пока их ранняя стадия. Все будет зависеть от предложения, которое нам сделают. Но одно могу сказать точно - Давид не будет драться за гроши" - сказал он.
Напомним, что ранее IBF обновило рейтинг супертяжей.
Отметим, что Тайсон Фьюри выразил свое мнение относительно Деонтея Уайлдера.
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